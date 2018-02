Sandra Milo: "Non ho mai ricevuto le scuse dalla Raffaele"

È ancora gelo tra Virginia Raffaele e Sandra Milo. L'attrice non ha dimenticato ancora l'imitazione della comica a Sanremo. In quell'occasione le figlie della Milo protestarono, ma a quanto pare la Raffaele non si è mai scusata. E così in un'intervista al Corriere, l'attrice torna su quell'episodio e non usa giri di parole: "Sinceramente quando parlano male di me non me ne può fregar di meno, mi importa poco anche delle lodi perché vanno e vengono. Quella volta a Sanremo si offesero le mie figlie. Se lei facesse queste imitazioni così crudeli per poi chiudere in positivo lo capirei: va bene, ridi di me, ma alla fine riconosci il mio valore", afferma la Milo.



Poi la stoccata. Non ha digerito le mancate scuse della Raffaele: "Non mi ha mai chiamato. Mai. Comunque ho trovato l’imitazione volgare, ma non sono io che l’ho fatta e non sono responsabile delle azioni altrui". Infine c'è spazio anche per un commento su quelal clip, ormai storica, in cui la Milo, vittima di uno scherzo, urlava il nome del figlio "Ciro, Ciro, Ciro...!": "Provo ancora un colpo. E un grande fastidio. Ma che devo fare? Per anni hanno tormentato Ciro per strada, si picchiava con gli altri ragazzi a causa di quel video". Insomma la Milo di fatto ha regolato alcuni conti con il suo passato. Ricroda con affetto però Francesco Cossiga a cui dedica un pesiero: "Un gentiluomo d’altri tempi. Fui invitata a un ricevimento al Quirinale e mi venne incontro questo gran signore vestito di scuro, con i capelli bianchi, mi prese le mani e mi disse testualmente: “Le chiedo scusa a nome di tutti gli italiani”. Fu grandioso".