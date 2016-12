Sanremo 2017, Tiziano Ferro primo superospite

Manca pochissimo tempo alla 67° edizione del Festival di Sanremo e finalmente viene svelato il nome del primo superospite.

Per il terzo anno consecutivo sarà Carlo Conti a condurre uno degli eventi più attesi dell'anno. Dopo le indiscrezioni sulle possibili vallette, arriva a sorpresa l'annuncio del cantante, fuori gara, che sarà protagonista della prima serata.

Si tratta di Tiziano Ferro ed è proprio lui a togliere ogni dubbio con un post su Facebook: "Tiziano Ferro è il primo superospite annunciato per la prossima edizione del Festival di Sanremo. L'appuntamento è per la prima serata di martedì 7 febbraio su RaiUno!".

I fan del cantante si sono immediatamente dimostrati felici per l'annuncio. Scrive Myriam: "Un altro Sanremo vinto da Tiziano, senza che abbia mai partecipato". E ancora Rosi: "C'era già stato due anni fa come superospite ed è stato il momento più bello di tutto Sanremo!! Oscurerai tutti gli altri, felicissima di vederti e speriamo che ti diano uno spazio abbastanza lungo". E poi Marta: "E anche in quest'edizione ci chiederemo quale sia il codice di televoto per Tiziano Ferro...ah no, anche stavolta sarà "solo" un superospite".