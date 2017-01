Sanremo 2017, il programma delle cinque serate del Festival

Prenderà il via martedì 7 febbraio e si concluderà sabato 11 la 67° edizione del Festival di Sanremo, condotta per il terzo anno consecutivo da Carlo Conti e con la partecipazione straordinaria di Maria De Filippi. Quest'anno i cantanti in gara sono 22, mentre le nuove proposte 8.

Martedì 7 febbraio

Saliranno sul palco undici big. Le prime otto canzoni classificate, in base al voto del pubblico da casa e della sala stampa, accederanno alla fase finale, tre andranno invece alla sfida del giovedì.

Mercoledì 8 febbraio

Si esibiranno gli altri undici cantanti. Anche in questo caso, così come nella prima serata, le prime otto canzoni classificate, secondo il voto del pubblico da casa e della sala stampa, accederanno alla fase finale, tre andranno alla sfida del giovedì. Nella stessa sera vedremo l'interpretazione di quattro nuove proposte. I giovani artisti si esibiranno in due coppie a sfida diretta, la votazione verrà fatta dal pubblico da casa e dalla sala stampa. Le due canzoni vincitrici accederanno alla finale del venerdì.

Giovedì 9 febbraio

Saliranno sul palco dell'Ariston i sedici campioni che hanno avuto accesso diretto alla finale delle cover. La più votata dal televoto e dalla sala stampa vincerà un premio. Vedremo poi l'interpretazione delle sei canzoni dei campioni nel girone eliminatorio. Le due canzoni meno votate da televoto e sala stampa verranno eliminate. Le altre avranno accesso alla quarta serata. In più ci sarà l'esibizione di quattro nuove proposte. Gli artisti si esibiranno in due coppie a sfida diretta, la votazione verrà fatta dal pubblico a casa e dalla sala stampa. Le due canzoni vincitrici accederanno alla finale del venerdì.

Venerdì 10 febbraio

Interpretazione dei venti campioni rimasti in gara. Le ultime quattro votate dal pubblico, giuria degli esperti e giuria demoscopica, verranno eliminate. Le altre avranno accesso alla serata finale. Interpretazione delle quattro canzoni delle nuove proposte rimaste in gara e elezione del vincitore con il voto del pubblico, della demoscopica e degli esperti.

Sabato 11 febbraio

Ultima esibizione dei sedici campioni rimasti in gara. Grazie al voto del pubblico, della demoscopia e degli esperti, le prime tre canzoni classificate verranno riascoltate e con lo stesso metodo verrà eletto il vincitore fra i Campioni.

I cantanti in gara quest'anno al Festival di Sanremo sono Al Bano, Fiorella Mannoia, Fabrizio Moro, Gigi D'Alessio, Ron, Elodie, Paola Turci, Samuel, Nesli che canterà in coppia con Alice Paba, Michele Bravi, Giusy Ferreri, Raige che canterà insieme a Giulia Luzi, Ermal Meta, Michele Zarrillo, Lodovica Comello, Sergio Sylvestre, Clementino, Alessio Bernabei, Chiara Galiazzo, Francesco Gabbani, Bianca Atzei e, infine, Marco Masini. Le nuove proposte invece sono Lele, Marianne Mirage, Francesco Guasti, Maldestro, Tommaso Pini, Leonardo Lamacchia, Valeria Farinacci e, infine, Braschi.