Sanremo 2018: ecco i preferiti dai bookmaker

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2018? La kermesse canora è solamente ai nastri di partenza, eppure i bookmaker hanno già diffuso le quote. I papabili vincitori sono, per Sisal Matchpoint, Fabrizio Moro e Ermal Meta, che cantano in coppia il brano "Non mi avete fatto niente": nel caso d'effettivo trionfo, pagherebbero 3 volte la scommessa. Al secondo posto c'è invece Ron, che viene dato a 6: l'ex vincitore di Sanremo presenta una canzone che non può passare inosservata, perché scritta dal compianto Lucio Dalla, "Almeno pensami". A seguire, nella classifica dei bookmaker figurano Mario Biondi a 7.50 e Noemi a 9, mentre all'ultimo posto ci sono i Decibel, il cui frontman è Enrico Ruggeri, ma anche Red Canzian e Luca Barbarossa a 33.

Vi sono inoltre anche le scommesse on demand. Alcuni scommettitori, infatti, si stanno concentrando su una sfida particolare: quella tra i tre ex componenti dei Pooh. Non solo Red Canzian è in gara a Sanremo, ma sul palco dell'Ariston salirà anche il duo formato da Roby Facchinetti e Riccardo Fogli. Per Sisal Matchpoint vinceranno questi ultimi, che sono dati a 1.35 in una sorta di sfida diretta tra gli scommettitori.

Per quanto riguarda le nuove proposte, il favorito dei bookmaker è Ultimo con il brano "Il ballo delle incertezze", dato a 2, poi Modimbi a 3, Leonardo Monteiro a 4. Ultimi posti per Giulia Casieri e Lice Caroli, entrambe a 9. Le scommesse però non riguardano solo la gara tout court, ma anche l'audience. Gli ascolti sono dati a 1.70 se inferiori del 50,4% - cioè lo share della prima puntata dell'edizione 2017 di Sanremo - a 2 se superiori.