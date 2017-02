Sanremo, anche Diletta Leotta tra gli ospiti del Festival

Diletta Leotta potrebbe salire sul palco del Festival di Sanremo. La giornalista di Sky Sport, seguita su Instagram da più di un milione di follower, avrà uno spazio all’interno di «Tutti cantano Sanremo», per rievocare la canzone del Festival a cui è più legata.

Per il momento è previsto che la 25enne Leotta, conduttrice di un progamma sulla Serie B, dovrebbe fare la sua entrata in scena all’interno dello spazio "Tutti cantano Sanremo", in cui gli ospiti rievocano la canzone del Festival a cui sono più legati. Non è escluso, però, che la sua partecipazione si prolunghi anche per le altre serate, visto l'enorme seguito che ha sui social. La Leotta, che ha già condotto “Estate Mondiale” per Euro 2016, sta vivendo un momento magico e si parla di lei come possibile sostituta di Ilaria D'Amico a Sky Calcio Show, programma che abbandonerà almeno temporaneamente dato che è in dolce attesa di un figlio.