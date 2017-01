Sanremo, Carlo Conti: "Un gesto di beneficenza per i terremotati"

Il conduttore del Festival di Sanremo, Carlo Conti, destinerà una "somma importante" in beneficenza alle popolazioni colpite dal terremoto. Lo ha reso noto lo stesso Conti in un’intervista a Oggi, in risposta alle numerose polemiche sull’entità del suo cachet.

"Sono amareggiato perchè si parla senza sapere, per supposizioni - ha detto Conti - i miei Festival hanno fatto guadagnare, visto che la pubblicità ripaga ampiamente tutti i costi, e hanno prodotto utili importanti. Non lo dico io, ma le cifre ufficiali (quelle sì che sono vere) rese note dalla Rai". Il direttore artistico di Sanremo ha aggiunto: "Amare il prossimò è per me un comandamento importante che cerco di mettere in pratica ogni giorno, è più bello aiutare gli altri senza farlo sapere, senza sbandierarlo per farsi belli. Avevo già programmato di destinare una somma importante alle popolazioni colpite dal terremoto e volevo tenerlo per me, ma purtroppo queste polemiche assurde mi costringono a renderlo pubblico".