Sanremo, Conti: "Terrò io le caramelle della De Filippi"

Come farà Maria De Filippi, durante la conduzione di Sanremo, a mangiare le sue mitiche caramelle al limone? Nessun problema: ci penserà Carlo Conti. A spiegarlo, oggi nel corso del programma di Rai Radio1 'Un Giorno da Pecora', è stato lo stesso Conti, che rispondendo a una domanda, ha detto: "Con Maria siamo già d'accordo che le terrò io in tasca. Di solito se le mette nella molletta che regge la cartellina che usa quando presenta, ma dato che a Sanremo non ce l'avrà o la creiamo oppure gliele tengo io in tasca". Quante gliene dovrà tenere? "Almeno una fornitura settimanale". Potrebbe - hanno scherzato i conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari - almeno dargliele già aperte. "Magari l'ultima sera, se tutto va bene, proprio ad esagerare", ha risposto divertito il conduttore del prossimo Festival. Infine Conti ha mandato un messaggio al premier Paolo Gentiloni che ieri ha subito un intervento di angioplastica: "In bocca al lupo al premier Gentiloni per l’intervento che ha subito, spero di dargli una carica di energia e per fargli un applauso", ha detto Conti.