Sanremo, la doppia gaffe della Hunziker davanti a Baglioni

Pronti via ed è subito gaffe per Michelle Hunziker a Sanremo. La showgirl svizzera che affinacherà Claudio Baglioni sul palco dell'Arsiton ha partecipato ad un brindisi con la stampa al casinò di Sanremo. Con lei anche il cantante che vestirà i panni del conduttore oltre a quelli di direttore artistico. Durante il brindisi, Pierfrancesco Favino è rimasto in silenzio mentre la Hunziker si è lasciata andare invitanto tutti i presenti ad alzare i caliic di champagne. E qui arriva il primo "richiamo" di Baglioni che precisa in modo netto: "Questo è un festival italiano, si dice spumante". Poi, tra i protagonisti della serata c'è anche il dj Stylophonic, Stefano Fontana.

Ma la Hunziker tra l'imbarazzo dei presenti mostra di non conoscere il nome dell'artista. Insomma il debutto nell'arena snaremese finora ha lasciato qualche perplessità. In questo pre-festival resta la figura di un Baglioni supervisore del Festival che controlla tutto nei minimi dettagli. E lui stesso ieri sera, in collegamento a "Che tempo che fa" da Fazio, ha scherzato sul suo stesso ruolo affermando che qualcuno non lo chiama "Direttore artistico" ma "Dittatore artistico".