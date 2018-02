"Sanremo e Bibi mi hanno dato coraggio": Fiorello torna in tv?

Dopo Sanremo, Rosario Fiorello potrebbe presto tornare in tv - o meglio, in Rai - per un "super show" sullo stile di Stasera pago io, andato in onda nei primi anni Duemila.

La rivelazione arriva dal sito di televisione e spettacoli DavideMaggio.it, che ha parlato con lo shoman in occasione della notizia dell'intitolazione del Teatro Delle Vittorie al produttore Bibi Ballandi. "Un motivo in più per farci il super show", ha detto Fiorello, "Sanremo e Bibi m'hanno dato coraggio".

Ancora nessuna certezza, quindi. Ma c'è uno spiraglio che il "mattatore" torni davanti alle telecamere nella prossima stagione televisiva, quella che inizierà nell'autunno del 2018.