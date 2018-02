Sanremo, ecco le "pagelle" del Festival

ANNALISA - Il mondo prima di te - La migliore Annalisa di sempre almeno qui al Festival di Sanremo. Lei potente e sensuale, il brano convincente. La platea dell’Ariston applaude ed è difficile non essere d’accordo. Voto 9



RON - Almeno pensami - Ron si avvicina all’inedito di Lucio Dalla con il rispetto che merita. Il verso “Fossi morto, tornerei” mette i brividi e la canzone nel suo complesso è da standing ovation anche per l’interpretazione. 8



THE KOLORS - Frida (Mai, mai, mai) - Un brano candidato a tormentone. Anche in italiano i The Kolors non perdono la capacità di imprimersi nella memoria con ritornelli vincenti. E in più sanno pure suonare e cantare bene. Promossi. 8



MAX GAZZE’ - La leggenda di Cristalda e Pizzomunno - Il suo bello è saper stupire. Questo non è un brano stile “Sotto casa” oppure “Il solito sesso” ma una storia metricamente perfetta che avrebbe potuto essere raccontata da un trovatore provenzale. Pezzo fuori classifica. 7



VANONI BUNGARO PACIFICO - Imparare ad amarsi - C’è lei e poi gli altri. A quasi 84 anni Ornella Vanoni conquista l’Ariston con un brano che parla di un amore consapevole e maturo. Autentica canzone d’autore. 9

ERMAL META FABRIZIO MORO - Non mi avete fatto niente - In coppia i due funzionano anche se il brano è forte nel testo e non immediato nell’ascolto. Però il significato è che “le vostre inutili guerre” a noi non cambiano lo spirito. Fosse solo per questo, meriterebbero la vittoria. 9



MARIO BIONDI - Rivederti - Una voce poderosa come la sua non riesce a compensare la povertà di un brano destinato ad afflosciarsi. 3



NOEMI - Non smettere mai di cercarmi - Noemi in nero è forse arrivata alla propria dimensione definitiva: una interprete con una voce credibile che parla di un rapporto contrastato ma che può rinascere. L’arrangiamento è così così, lei convincente. 7



ROBY FACCHINETTI/ RICCARDO FOGLI - Il segreto del tempo - Esibizione di classe anche se il brano sconta lo scorrere del tempo e sia Facchinetti che Fogli all’Ariston non sono inattaccabili nella resa vocale. 6



LO STATO SOCIALE - Una vita in vacanza - La vera sorpresa della prima serata. Ritmo da ballare, testo molto in stile Rino Gaetano. In più una “vecchia che balla”. Il ritornello prende vita in uno sketch con una ballerina molto agèe ma ugualmente agile. 8