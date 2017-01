Sanremo, Fiorello difende Conti dai "rosiconi del web"

Dopo le accuse e gli insulti sui social a Carlo Conti per il suo compenso per il Festival di Sanremo, nella polemica interviene anche Fiorello. Carlo Conti percepirà circa 650mila euro annui. Da qui una valanga di insulti hanno letteralmente travolto la bacheca Facebook del conduttore del Festival. E Fiorello si schiera dalla sua parte etichettando chi insulta come un "rosicone del web": "Amici rosiconi, un saluto a voi. Non sanno nulla di niente. Gli haters non sanno di Carlo Conti quando stava senza una lira, nessuno diceva: ‘C'è uno in Toscana che lotta per emergere'. Nessuno lo diceva quando si sbracciava, nella legalità e senza mai chiedere un soldo a nessuno. Carlo è mio amico e se faccio questo sfogo è per difendere chi ce l'ha fatta perché non si può lavorare gratis". Poi parla anche di Maria De Filippi che condurrà il Festival a titolo gratuito: "Secondo voi, perché la De Filippi non si è fatta pagare? Per evitare questa rottura di coglioni. E non è giusto lavorare gratis". Insomma Fiorello si schiera dalla parte di chi lavora. E il compenso, come accade spesso nello spettacolo lo decidono le leggi del mercato...