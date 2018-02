Sanremo, Fiorello punge Ricci: "Allora ci accoccoliamo?"

Il botta e risposta arriva con lo stile comico e tagliente di Rosario Fiorello. Il comico dal palco dell'Ariston di Sanremo non ha mancato di lanciare una "freccia" in direzione di Antonio Ricci, papà di Striscia la Notizia. "Ci accoccoliamo?", dice Fiorello a Baglioni prima del duetto con la Pausini in collegamento telefonico. "Che poi accoccolati è una canzone che piace molto a Antonio Ricci. Io direi di dedicarla a lui, anche perché pare che sarà la nuova sigla di Striscia la Notizia l'anno prossimo".

Non si placa dunque la polemica sorta dopo le dichiarazioni del papà del tg satirico di Mediaset. Ricci infatti aveva parlato di Baglioni usando parole di fuoco: "Non lo reggo da sempre - aveva detto - da quando ero ragazzo. Sono cresciuto nel ‘68, gli anni della protesta, gli anni di Tenco e Paoli, di Guccini e De André... poi arriva questa melensa creatura dalla maglietta fina che canta passerotto non andare via. Baglioni era il cantante preferito dei fascisti, dei La Russa e Gasparri. Non lo sopporto. In uno spettacolo dissi anche che gli avrei tirato una molotov. Ora se gli dai fuoco si sparge odore acre di plastica che semina diossina in tutto il Paese". Baglioni in un primo momento aveva deciso di non replicare, sostenendo che nei prossimi giorni sarà occupato a dirigere il Festival di Sanremo. Ma Ricci era tornato alla carica, rivolgendosi ai fan del cantante che gli avevano chiesto di chiedere scusa: "Penso che l'autore di un verso osceno come 'accoccolati ad ascoltare il mare' debba chiedere lui perdono all'intera Italia, patria di santi, navigatori e poeti. Io proprio non ce la faccio ad accoccolarmi con voi, neppure con una pistola puntata alla tempia. Piuttosto la morte che l'accoccolamento". Ed ecco allora che punge il papà di Striscia. A modo suo.