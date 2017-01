Sanremo, da Marica Pellegrinelli a Sistine Stallone: ecco gli ospiti di Conti

Il 7 febbraio inizierà la 67° edizione del Festival di Sanremo, dopo che è stata resa ufficiale la conduzione di Carlo Conti e Maria De Filippi, ecco i nomi di alcuni ospiti che saliranno sul palco dell'Ariston.

Tra gli ospiti internazionali spunta subito il nome dei Biffy Clyro. I Biffy Clyro sono una delle più amate rock band degli ultimi anni. Ma non solo. Secondo il settimanale Chi, ci saranno anche Anouchka Delon (figlia dell'attore Alain Delon), Annabelle Belmondo (la nipote dell'attore francese Jean-Paul Belmondo), Dominik Garcia (la figlia di Andy Garcia) e Sistine Rose Stallone (la figlia di Sylvester Stallone). Probabilmente le quattro bellissime saranno le vallette di Carlo Conti.

Sempre secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, sul palcoscenico del Festival di Sanremo ci sarà pure Marica Pellegrinelli, la moglie di Eros Ramazzotti. Tra gli ospiti, poi, compare anche il nome della pallavolista Valentina Diouf. "Nell'ambito di questa operazione - continua Chi - in cui avranno un ruolo anche gli stilisti che hanno deciso di vestire queste ragazze, sono emersi altri nomi, come quello delle figlie di Kim Basinger, Johnny Depp e Nastassja Kinski".

Le indiscrezioni non sono ancora state confermate, anche se il numero di Chi in edicola da mercoledì 25 gennaio, le dà per certe. Alcune settimane fa, infatti, Carlo Conti, proprio al settimanale diretto da Alfonso Signorini, aveva detto: "Le vallette di Sanremo 2017 potrebbero anche essere straniere, perché no? Ci sono nipoti di grandi attori che ho scoperto essere fantastiche! Chi? Dovete scoprirlo voi, ma senza andare troppo lontano, restate in Europa".