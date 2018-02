Sanremo, Meta-Moro trionfano alla finale da 12 mln di spettatori

Si congeda così il Festival di Sanremo, con numeri che parlano di un grande successo. Sono stati 12 milioni e 125mila gli spettatori che si sono messi di fronte alla televisione per l'edizione targata Baglioni e con Hunziker e Favino in grande forma.

È uno share del 58.3% quello toccato dalla kermesse della canzone italiana, che non va lontano dalla passata edizione, in cui furono 12 milioni 22mila a sintonizzarsi per il tradizionale appuntamento con Sanremo.

La prima parte, in onda dalle 21,20 alle 23,56, è stata vista da 13 milioni 240mila spettatori con share del 54%, contro i 13 milioni 602mila e share del 54,18% di un anno fa; la seconda parte, in onda dalle 23,51 all’1 e 26, è stata invece seguita da 10 milioni 401mila spettatori con share del 68,9%, contro i 9 milioni 767mila spettatori e share del 69,65% di un anno fa.

Ottimo ascolto, poi, per il DopoFestival, con ospiti i vincitori Ermal Meta e Fabrizio Moro: è stato visto da ben 3 milioni 527mila spettatori con share del 48,2%. (