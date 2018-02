Sanremo, la scaletta di stasera E Fiorello scherza sulla Pausini

Laura Pausini questa sera non ci sarà. La cantante non parteciperà alla prima serata del Festival di Sanremo a causa di una laringite e di fatto recupererà molto probabilmente per la serata di sabato. Subito dopo l'annuncio del forfait, qualche indiscrezione riportata anche da Dagospia insunuava che l'assenza fosse dovuta alla presenza di Fiorello. Ma la stessa Pausini con un video postato sui social ha sottolineato come la causa del forfait sia proprio la laringite: "Come avevo promesso ho fatto il possibile in queste ore per riuscire a partire per Sanremo ma la mia laringite purtroppo non mi consente di partecipare al Festival stasera e per qualche giorno dovrò stare a riposo e continuare con le medicine.



Sanremo è troppo importante per me, è casa mia, non ci rinuncio. Posso confermare quindi che ci sarò, e ci sarò Sabato! Salirò sul palco dell’Ariston e darò tutta me stessa, non vedo l’ora!". E anche lo stesso Fiorello in una videoclip ha scherzato su queste voci affermando di aver sentito personalmente il medico che segue la Pausini. Intanto la scaletta per la prima serata è già pronta. L'ordine deegli artisti che si esibiranno sul palco: Annalisa, Ron, The Kolors, Max Gazze’, Vanoni-Bungaro-Pacifico, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Mario Biondi, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Lo Stato Sociale, Noemi, Decibel, Elio e Le storie Tese, Giovanni Caccamo, Red Canzian, Luca Barbarossa, Diodato e Roy Paci, Nina Zilli, Renzo Rubino, Enzo Avitabile con Peppe Srevillo, Le Vibrazioni.