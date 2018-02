Sanremo, la seconda serata: 10 big, rinviati Meta e Moro

È iniziata la seconda serata del 68esimo Festival di Sanremo. In campo dieci big, ma non ci saranno Ermal Meta e Fabrizio Moro, la cui esibizione è stata rinvita a domani sera in attesa di verificare e decidere sul presunto caso di plagio della loro canzone. Al loro posto stasera Renzo Rubino oltre alle Vibrazioni, Nina Zilli, Diodato e Roy Paci, Elio e le Storie Tese, Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, Red Canzian, Ron, Annalisa e i Decibel. Si esibiranno anche quattro nuove proposte. In attesa degli ospiti d’onore Leosini e Baudo, oltre a Sting più Shaggy.

"Siccome alla vergogna non c'è limite...speriamo che stasera siano di nuovo alti ascolti", ha detto Claudio Baglioni nel corso del collegamento con il Tg1 dall'Ariston poco prima che prendesse il via la seconda serata del Festival di Sanremo. Ieri la serata d'avvio ha registrato un ascolto medio di 11 milioni 603mila spettatori con share del 52,1%.