Sanremo, si aggiungono altri ospiti: Il Volo e Piero Pelù sul palco

Continua la lista dei super ospiti che dal prossimo 6 febbraio saliranno sul palco del Festival di Sanremo.

Da martedì 6 febbraio a sabato 10 andrà in onda la 68° edizione del Festival di Sanremo. Conduttori Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, guidati dal direttore artistico Claudio Baglioni. E forse si deve proprio al cantante romano la presenza di così tanti super ospiti sul palco dell'Ariston: Laura Pausini, Gianni Morandi, i Negramaro, Biagio Antonacci. E ancora il trio Pezzali-Renga-Nek, Giorgia e forse Gianna Nannini.

Ma non è finita qui. Sono state confermate oggi altre presenze eccellenti. Prima fra tutti i tre de Il Volo, reduci da successi internazionali, poi ancora Piero Pelù e Gino Paoli con Danilo Rea. Insomma, una kermesse tanto ricca non si vedeva da anni. Non resta che aspettare che si alzi il sipario sulla 68° edizione del Festival di Sanremo.