Santamaria ritrae la moglie nuda: un elogio al corpo femminile

Claudio Santamaria e Francesca Barra sono una coppia molto affiatata, ormai insieme da tanti anni. I due si mostrano spesso insieme sui social, dove spesso non si negano a qualche foto di nudo artistico. I due sono spesso stati al centro delle polemiche proprio per questa loro passione. Più di una volta Instagram ha provveduto a censurare gli scatti hot, spesso in coppia, condivisi sui loro profili, tanto da costringerli a effettuare una copertura preventiva delle parti sensibili.

Uno degli ultimi scatti condivisi sui social è un'immagine bellissima di Francesca Barra scattata da Santamaria, che si è dimostrato già da tempo anche un ottimo fotografo. L'uomo ha una fortissima sensibilità estetica e riesce a catturare tutta la bellezza di sua moglie in immagini eleganti e raffinate, che anche mostrano i nudi non sono mai volgari. Nella fotografia postata su Instagram si vede Francesca Barra ritratta in penombra, a letto, mentre sembra stia dormendo. La camicia è aperta e la donna non indossa la biancheria intima, così da mostrare i seni nudi. Uno è sapientemente coperto dalla mano, mentre l'altro è libero e visibile.

Questa volta Claudio Santamaria e Francesca Barra hanno anticipato le mosse del social network di Zuckemberg e hanno attuato una strategia che ha dato i suoi frutti, evitando la censura. La fotografia condivisa sul profilo dell'attore, e successivamente ripostata dalla giornalista, è stata coperta per la parte del nudo ma nelle storie è stato condiviso lo scatto originale. Moltissimi sono stati i commenti di apprezzamento per l'eleganza dello scatto di Claudio Santamaria, che ha ottenuto in passato ottimi riscontri come fotografo grazie a una mostra in cui ha esposto proprio gran parte dei suoi lavori di nudo artistico con sua moglie.