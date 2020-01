Sarà Billie Eilish a cantare la colonna sonora del nuovo film di James Bond

Billie Eilish, l’enfant prodige del rock, è appena entrata nella scena musicale ed è già arrivata a livelli che altri cantanti possono solo sognare. A soli 18 anni, non si è lasciata coinvolgere dal glamour e dal gossip della fama, e non si è mai distratta, per questo ha macinato successo dopo successo scalando le vette della notorietà.

Questa dedizione ha dato presto i suoi frutti ed infatti questa giovane artista ha fatto un colpo davvero unico, ha scritto e prodotto la colonna sonora del nuovo film (siamo arrivati al numero 25) di James Bond. “No Time To Die”, questo il titolo del brano e anche del film, potrebbe diventare il pezzo che porterà Billie nell’olimpo dei grandi non solo per quanto riguarda i suoi sostenitori.

Tanto è vero che i suoi fan in tutto il mondo sono in fibrillazione, ma, anche chi fino a ieri non sapeva nulla di questa diciottenne, ha ora imparato il suo nome. La CNN il canale di informazione più noto al mondo, l’ha definita come “ la più giovane artista ad ottenere quattro nomination ai Grammy ”, ed ora è diventata anche la più giovane artista che abbia mai scritto e cantato la colonna sonora di un film di James Bond oltre ad essere multi platino per l’enorme quantità di dischi venduti.

La sua reazione a questa notizia è stata di grande felicità. “ Non ci credo - da dichiarato - James Bond è il film seriale più figo che esista, sono ancora sotto shock" . Sulla sua pagina Instagram ha postato una serie di immagini di Bondgirl storiche da Eva Green a Caterina Murino, da Léa Seydoux a Halle Berry e ha poi annunciato (sempre via social): "C anterò la canzone tema di 007 ".

Il segreto del successo di Billie deriva dalla sua originalità e dal suo approccio appassionato al lavoro. A differenza di molti altri artisti che si affidano a scrittori e produttori per scrivere i loro brani, Billie fa affidamento soltanto alle sue idee ai suoi pensieri e sentimenti. Unico a collaborare con lei suo fratello Finneas che ha partecipato a quasi tutti i suoi progetti.