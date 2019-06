Sara Affi Fella presa di mira per un tatuaggio sbagliato, lei si infuria: "Siete tristi"

Nuova bufera su Sara Affi Fella che ha dato vita ad una vera e propria insurrezione del web dopo essersi fatta tatuare una frase sbagliata sulla schiena.

Felice per il nuovo tatuaggio che si stava facendo, Sara ha mostrato orgogliosa ai suoi follower ciò che si è fatta incidere sulla spina dorsale, ma i più attenti hanno subito notato che c’era un evidente errore grammaticale che dava un senso diverso alla frase iniziale. “ For those like my who never give up ”, si leggeva sulla schiena della ex tronista di Uomini e Donne bersagliata dai più attenti che le facevano notare che “my” doveva essere, in realtà, “me”, e che con quel gravissimo errore, la frase perdeva completamente il significato iniziale: "Per quelli come me che non si arrendono". L’ironia degli utenti della rete, quindi, non si è risparmiata e, nonostante Sara abbia immediatamente rimosso la foto del suo nuovo tatuaggio, l’immagine ha fatto in pochissimo tempo il giro della rete facendo infuriare la modella.