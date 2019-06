Sara Di Vaira: “Con Lasse Matberg un bel rapporto, ma non è amore”

L’edizione di Ballando con le stelle 2019 si è conclusa con la vittoria di Sara Di Vaira e Lasse Matberg: tra l’insegnante di ballo e il vichingo norvegese sembra essere nata una bella amicizia, ma lei ha assicurato che tra loro non ci sarà nulla di diverso da questo.

A conclusione dello show condotto su Rai 1 da Milly Carlucci, Matberg si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico a causa della rottura di un tendine del bicipite avvenuta durante Ballando con le stelle. Nonostante il dolore al gomito, però, Lasse ha continuato ad esibirsi ma, a conclusione del programma, è stato costretto ad intervenire d’urgenza. Durante la degenza in ospedale è stata proprio Sara Di Viara a tenergli compagnia e, ospite di Storie Italiane, ha spiegato a Eleonora Daniele: “ Lasse sta meglio, ieri ha subito questo intervento, a differenza di quanto pensavamo si è rotto un tendine del bicipite. Ieri è stato operato, è andato tutto bene l’operazione, si prevedeva l’uscita oggi, ma uscirà domani ”.