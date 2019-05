Scambio di dediche social tra Miriam Leone e Laura Chiatti

Capita spesso che i vip siano in competizione tra loro, soprattutto quando si tratta di bellissime donne che magari si contendono un ruolo, un premio o perfino un uomo. Questa volta però la notizia è ben altra. Infatti Laura Chiatti e Miriam Leone hanno stupito tutti con un dolcissimo scambio di dediche sul web.

Laura Chiatti, la dedica a Miriam Leone

Proprio in queste ore sul web non si è fatto altro che commentare il red carpet di Miriam Leone a Cannes. Miriam è divenuta da poco ambasciatrice italiana per L’Oréal. La bella attrice siciliana ha incantato tutti sfilando con un ampio abito Gucci, un monospalla rosa metallizzato arricchito da una lunga mantella plissettata. Miriam ha fatto la sua apparizione sul tappeto rosso in occasione della première del film "La belle époque" di Nicolas Bedos, presentato fuori concorso. Un’entrata in scena che ha fatto impazzire tutti. Sui social i suoi scatti sono subito diventati virali.

Neanche Laura Chiatti è riuscita a trattenersi. La bella attrice, moglie di Marco Bocci, ha voluto pubblicare sul suo profilo una foto di Miriam Leone presa da un articolo, con tanto di titolo: "A Cannes la più bella del reame è Miriam Leone, sul tappeto rosso incanta tutti". Laura ha aggiunto anche un commento personale: "Orgoglio italiano… sei grande". Un gesto che davvero ha stupito tutti, e una sincerità che raramente capita di trovare nel mondo dello spettacolo. In fondo sono entrambe attrici, entrambe bellissime e molto amate su Instagram. La competizione tra le due potrebbe essere scontata, invece no. Lo conferma il commento della stessa Miriam Leone, che scrive pubblicamente alla Chiatti: "Amore… Ti voglio bene veramente… sei una donna luminosa, bellissima, generosa, autentica, innamorata della vita e della bellezza… Io sono fortunata ad esserti amica… Sei speciale".

Insomma, a quanto pare Laura Chiatti e Miriam Leone sono davvero amiche, unite da una stima e da un rispetto reciproco che con questo scambio di dediche ha colpito tutti. Ovviamente non sono mancati i commenti dei fan, piacevolmente sorpresi dal tipo di intelligenza femminile che caratterizza queste due donne famose: "Non c’è cosa più bella di una donna, tra l’altro bellissima, che mette in luce la bellezza di un’altra donna".