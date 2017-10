Lo scherzo di Teo Mammuccari. ​Belen Rodriguez ci casca e si arrabbia

Piccolo scherzo di Teo Mammuccari a Belen Rodriguez. I due sono dietro le quinte di Tu si que vales, il programma di Canale 5 che va in onda tutti i sabato sera, quando il "mago" decide di prendersi gioco della showgirl.

Lo scherzo è stato registrato in un video pubblicato poi online. Si vede Mammuccari fingere di realizzare un gioco di prestigio con le carte. Ne fa scegliere una a Belen e poi le dice: "Vi faccio vedere come attraverso l'odore si riesce a capire, a percepire la carta". Poi le mette sotto il naso il sette di quadri e aggiunge: "Senti se c'è odore...". E mentre la showgirl cerca di capire come "percepire" la carta con dall'odore, il giurato con uno scatto le da un piccolo colpo sul naso. "Mi hai fatto male", ride la conduttrice sferrando qualche benevolo calcio verso Mammuccari nell'ilarità generale.