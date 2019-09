Lo schiaffo di Francesco Monte a Giulia Salemi: "Io? Mai uscito con una miss..."

La storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi è finita mesi addietro con grande sofferenza da parte della giovane che, a distanza di settimane, ha ricevuto l’ennesimo “schiaffo” da parte del suo ex fidanzato.

Se lei ha scelto di dedicarsi alla vita da single vivendosi l’estate appena trascorsa in compagnia delle amiche e all’insegna del divertimento, Francesco ha immediatamente voltato pagina riscoprendosi innamoratissimo accanto alla modella Isabella De Candia. Nonostante i due, oramai, facciano parte di due mondi lontani, però, i fan della Salemi continuano a tacciare Monte di aver usato la loro beniamina per tornare ad avere un po’ di popolarità e dimenticare colei che è stata la donna più importante della sua vita (almeno fino ad adesso), Cecilia Rodriguez.

Molti, infatti, sostengono che l’ex tronista abbia solo usato Giulia e non sia mai stato realmente innamorato di lei. L’ultimo indizio che confermerebbe la tesi dei sostenitori della Salemi sta facendo il giro della rete e mostra Francesco Monte che, impegnato come ospite di una serata dedicata alla bellezza e alla moda, racconta di non essere mai uscito con una miss. Dichiarazione assolutamente sbagliata: Giulia Salemi è stata una miss e, più precisamente, si è classificata terza al concorso di Miss Italia 2014. Per i fan della giovane persiana, l’esternazione di Monte è stata l’ennesima prova del fatto che lui non abbia mai amato e apprezzato la sua ex fidanzata e, ancora una volta, nei suoi confronti sono piovuti una serie di insulti. “Mi sa che ha la memoria corta!”, “Cosa ti aspettavi da uno che ha sempre finto?!”, “L’ennesima figura di me..da compiuta da questo essere nei confronti di Giulia”, hanno commentato i sostenitori della Salemi, sempre più arrabbiati con Monte.