Schwarzenegger confessa: "Quando mi guardo allo specchio vomito"

Strano ma vero, anche Arnold Schwarzenegger detesta il suo corpo. In un'intervista al Cigar Aficionado "terminator" ha confidato di provare ribrezzo quando si guarda allo specchio.

L'attore austriaco, naturalizzato americano, con la sua confessione ha stupito tutti. Come scrive ilMessaggero, il giudizio severo sul suo aspetto fisico affonda radici nel passato dell'attore: "C'era sempre qualcosa che mancava. Ho sempre trovato un milione di cose sbagliate in me stesso: è questo che mi ha fatto tornare in palestra ogni volta, perché ho iniziato con quella mentalità. Quando mi guardo allo specchio vomito. Mi sono guardato dopo aver vinto ancora e ancora Mr. Olympia e ho pensato: 'Come ha fatto a vincere questo mucchio di merda?' Non c’è la perfezione".