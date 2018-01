Scintille tra Mosetti e Signoretti, la showgirl: "Cricetino sta' zitto". Il direttore: "Non ti metto proprio niente in bocca"

L'ultima puntata di Pomeriggio Cinque è stata piuttosto movimentata, tra le confessioni dell'amante di Giuseppe Lama e lo scontro fra Antonella Mosetti e Riccardo Signoretti, la conduttrice ha faticato a tenere a bada tutti gli ospiti in studio.

Che tra la Mosetti e il direttore di NuovoTv non scorra buon sangue è fatto risaputo, così è bastata una mezza frase a scatenare un putiferio. Antonella era in video collegamento con lo studio di Barbara D'Urso quando ha confessato che la sua relazione con Gabriel è finita. Il commento di Riccardo Signoretti ha però immediatamente fatto infuriare la showgirl: "Cricetino sta zitto, non mi mettere in bocca parole che non dico". E il direttore: "Io non ti metto proprio niente in bocca. Cricetino lo dici a qualcun altro. Volgare, pensa ai tuoi capelli rifatti".

Ma subito il botta e risposta è degenerato. E Antonella Mosetti ha rincarato la dose: "Sta zitto, va a rifarti il naso per la quarta volta, va". E Signoretti: "Alla tua età ti conviene mettere su famiglia, ma qual è il tuo lavoro? Chiedilo alla Ventura come lavori. Non hai rispettato la donna che ti dava da lavorare, vergognati. Tua figlia passa più tempo dal chirurgo che a scuola". Il riferimento di Signoretti va a Stefano Bettarini. L'ex calciatore, infatti, all'epoca, tradì la Ventura con la Mosetti che lavorava a Quelli che il calcio.

Lo scambio di battute al veleno, però, non finisce qui e, presa dalla rabbia, la Mosetti attacca: "Vuoi che dica io come lavori? Vuoi che lo dica? Odi le donne perché vorresti essere come loro e non lo sei. Sei un uomo piccolo in tutto, sfigato". Le parole di Antonella toccano nel profondo Riccardo Signoretti che subito rivendica il suo ruolo: "Dirigo una rivista tra le più vendute".

E visto che i due litiganti non riuscivano a smettere di dirsele in faccia, la conduttrice è intervenuta per zittirli. Ma il silenzio è durato davvero poco.