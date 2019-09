La scollatura di Erica Piamonte in piscina fa impazzire i follower

Erica Piamonte continua ad essere al centro dell'attenzione sui social. Dopo l'avventura al Grande Fratello Vip la modella toscana si è dedicata anima e corpo alla cura di se stessa e della propria immagine, sfruttando a pieno il potenziale di Instagram per incrementare la sua visibilità.

Erica Piamonte, estate hot in compagnia di Taylor Mega

Le sue foto sensuali hanno sollevato parecchi polveroni sul web nel corso di quest'estate rovente, grazie anche all'amicizia sbocciata con la sexy influencer Taylor Mega. Un modo di fare, quello della Piamonte, che ha scatenato le critiche degli hater, ma anche permesso ai suoi fan di seguirla più da vicino.

Senza volerlo il suo profilo Instagram ufficiale è diventato campo di battaglia di odiatori seriali e fedeli follower. Manco a dirlo gli scatti delle ultime vacanze di Erica Piamonte hanno fatto molto discutere. Scollature e primi piani provocanti, lato b in mostra e tante, tantissime stories per dialogare in diretta con gli utenti. "Sei di una bellezza disarmante", le hanno scritto i fan per rincuorarla dalle critiche. "Ma sei anche molto simpatica"; "Una ragazza per pochi, davvero incantevole".

L'ultimo scatto effettivamente è da capogiro: fisico marmoreo, tintarella invidiabile ed una location da stropicciarsi gli occhi. Ancora una volta Erica Piamonte sembra aver lasciato il segno e dal suo profilo Instagram fa capire di non aver alcuna intenzione di chiudere l'estate, stagione di scatti provocanti in spiaggia, al mare o in piscina.