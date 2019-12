Scontro tra Karina Cascella e Carmen Di Pietro: "Ignorante"

Barbara d’Urso ha ospitato a Pomeriggio Cinque Carmen Di Pietro che, dopo le polemiche per le offese rivolte ad una donna malata di endometriosi, si è scusata. Ma questo non è bastato per evitare lo scontro con Karina Cascella.

La Di Pietro, che è recentemente finita nella bufera per aver detto ad una donna di non essere degna di essere chiamata tale se si astiene dal lavoro per i dolori da ciclo, è stata aspramente criticata ed è stata costretta a rivolgerle delle scuse pubbliche asserendo che, prima di allora, non era a conoscenza dell’esistenza dell’endometriosi. In collegamento con il salotto pomeridiano di Canale 5, dunque, Carmen ha ribadito le sue tesi: “ Barbara, chiedo scusa a tutte le donne che soffrono di endometriosi che è una malattia che, vi giuro, di cui fino a venerdì scorso non sapevo l’esistenza. Chiedo umilmente scusa a queste donne! ”.

“ Allora, se non ne conosci l’esistenza, evita di parlare e di fare queste figuracce! – ha replicato, stizzita, Karina Cascella meritandosi l’applauso del pubblico in studio, mentre la Di Pietro continuava a spiegare - . Io parlavo delle donne con il ciclo normale, non è colpa mia se non conoscevo questa malattia ”. Le giustificazioni della showgirl, però, non hanno convinto e la opinionista di Pomeriggio Cinque non ha esitato a rincarare la dose: “ È colpa della tua ignoranza! Se sei ignorante e non capisci quello di cui parli, non puoi fare il lavoro che fai! ”.

“ Non è colpa mia se non ho nemmeno un’amica con questa malattia e c’è poca informazione – ha proseguito Carmen Di Pietro, ma Karina Cascella, ancora una volta, l’ha redarguita - . Leggi i libri e informati! ”. Gli attacchi alla showgiril, però, sono proseguiti e Carlo Mondonico ha preso la parola dimostrandosi tutt'altro che benevolo: “ Carmen, hai perso l’occasione per stare zitta un’altra volta. Forse il tuo problema è che non sai cosa significhi andare a lavorare e, allora, ti metti a giudicare una donna che non sta bene e che non riesce ad andare a lavorare! ”.