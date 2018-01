Delon: "Se muoio uccidete il mio cane e seppellitelo con me"

Viene da chiedersi se sia amore o un sottile sadismo quello di Alain Delon, che in un'intervista a Paris Match ha dichiarato di voler essere sepolto insieme al suo cane. Bizzarro, già così. Soprattutto se si considera che l'attore ha messo in chiaro, nel caso in cui dovesse morire prima del suo amato pastore belga, che ci terrebbe in quel caso a farlo uccidere tra le sue braccia da un veterinario.

Dichiarazioni di questo tipo non potevano passare inosservate. E di fatti non ci è voluto molto perché le prime critiche, in arrivo dal mondo animalista, si riversassero su Delon, che tra un progetto e l'altro per la vita (e soprattutto la morte) del suo cane da compagnia ha messo in chiaro di non amare il mondo e essere piuttosto stanco di vivere.

"Odio il mondo in cui viviamo, mi fa vomitare", ha dichiarato l'84enne attore, secondo cui "è tutto falso e contano solo i soldi", ragion per cui lascerà "questo mondo senza rimpianti". L'unico rimpianto sarebbe quello di sapere il suo pastore belga vivo e "lasciarlo morire di dolore sulla mia tomba". Ragion per cui deve avere pensato che la soluzione più semplice fosse sacrificarlo in caso di decesso.