"Sei bello, ti risposerei ancora..." E la Hunziker bacia il suo Tomaso

Michelle Hunziker è la vera protagonista di questa 68esima edizione del Festival di Sanremo. La showgirl svizzera per la prima serata della kermesse ha indossato un lungo abito nero con una profonda scollatura. La conduttrice ha voluto rivolgere un messaggio alla sua famiglia presente in platea. Le telecamre dell'Ariston hanno infatti inquadrato Aurora Ramazzotti e il marito di Michelle, Tomaso Trussardi. E proprio al marito la Hunzker ha voluto dedicare una sorpresa. Poco prima del lancio di una canzone ha lasciato il palco per scendere tra il pubblico tra le prime file e ha raggiunto il suo suo Tomaso: "Prima di ritornare sul palco voglio dare un bacio a mio marito...".



Poi un altro messaggio: "Ho visto la mia famiglia là dietro, mio marito, che non vedo da due settimane. Amore, sei talmente bello che ti risposerei". Insomma la Hunziker ha voluto coinvolgere la sua famiglia in questa esperienza importante per la sua carriera. Di fatto per Michelle la famiglia ha sempre avuto un ruolo centrale nella sua vita e anche nel suo lavoro. E così anche dal palco dell'Ariston ha rivandicato il suo ruolo di mamma e di moglie.