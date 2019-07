"Sei così bello che ti sposerei di nuovo". Michelle Hunziker più innamorata che mai

Nelle ultime settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci di una possibile crisi nella coppia formata da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Lo scoop è stato lanciato da Gossip & Tv dopo che la coppia più amata dei social è stata avvistata mentre litigava animatamente in strada. Le notizie si sono rincorse per il web in lungo e in largo, senza nessuna conferma o smentita di quello che stava accadendo.

Alcune stories che ha pubblicato Michelle Hunziker nelle ultime ore però, hanno messo a tacere i pettegolezzi. Non c’è nessuna crisi con Tomaso Trussardi, anzi, la coppia è più innamorata che mai. I due si stanno godendo una breve vacanza in Sardegna, fra sole, mare, relax e buon cibo. Sì, proprio in un ristorante del luogo sono state condivise con i fan alcune storie su Instagram in cui, sia la Hunziker che Trussardi, appaiono più belli e sorridenti che mai. "Sei così bello che ti sposerei di nuovo". La frase che accompagna una delle foto è inequivocabile. Non c’è proprio nessuna crisi fra i due, sembra che si sia trattata di semplici illazioni. Il litigio? Un battibecco fra innamorati.

E pensare che all’inizio della sua storia con Trussardi, la Hunziker non era convinta di essere all’altezza e di essere la moglie giusta per Tomaso. Il matrimonio però ha regalato due figlie, Celeste e Sole nate nel 2013 e nel 2015, e tante soddisfazioni in campo lavorativo.