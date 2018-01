"Sei mai stata molestata?". E Sharon Stone scoppia a ridere

Le molestie sessuali a Hollywood hanno risparmiato qualcuno? È una domanda molto frequente sui social network in questi mesi, una domanda ora rafforzata dalle dichiarazioni rilasciate da Sharon Stone in un'intervista per Cbs.

Come riporta l'Huffington Post, all'attrice di "Basic Instinct" è stato chiesto se si sia mai trovata in una posizione " scomoda " nel corso della sua carriera. All'interrogativo è seguita una sonora risata, tuttavia non immediatamente comprensibile. Il giornalista Lee Cowan ha quindi domandato se l'ilarità in questione fosse derivata unicamente dal nervosismo o, in alternativa, potesse risultare una conferma sull'aver subito molestie. Stone ha poi spiegato di essere un'attrice da circa 40 anni e di aver subito di tutto in questi decenni, un po' per via del suo aspetto e un po' perché considerata una giovane ingenua proveniente dalla profonda provincia della Pennsylvania.

Non è una novità una sua posizione tanto netta e chiarificatrice rispetto al fenomeno delle molestie sessuali nello star system hollywoodiano. Stone è stata infatti una delle voci più autorevoli fin dai primi giorni delle accuse a Harvey Weinstein, Kevin Spacey e altri. Ed è stata nel coro delle donne in nero agli ultimi Golden Globe.

Ma è fiduciosa, per nulla pessimista per il futuro del genere femminile. " Siamo state cresciute per adattarsi agli uomini, in particolare la mia generazione - ha chiosato - E le donne, così spesso, hanno perso la loro identità in favore dell'identità dell'uomo con cui hanno una relazione. Stiamo prendendo consapevolezza [...] al fine di rafforzarci, essere influenti o avere valore ".