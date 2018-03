"Sei una pescivendola": il figlio di Terlizzi sbotta in tv

Ancora bufera sull'Isola dei Famosi. Questa volta a finire nel ciclone della bufera è Franco Terlizzi che è stato accusato di avere avuto alcuni atteggiamenti omofobi durante la sua avventura sull'Isola. Lui, concorrente tra i "non-vip" da qualche settimana è al centro delle polemiche per alcune sue battute su Craig che ha recentemente lasciato l'Isola.



Adesso una sua ex fidanzata a Pomeriggio Cinque rivela di essere in possesso di un video che potrebbe "smascherare" lo stesso ex pugile: "Esiste un video in cui Franco ha dimostrato di essere omofobo". Pronta la risposta del figlio del pugile, Michael Terlizzi che senza usare giri di parole mette ko l'ex compagna di suo padre: "Sei solo una pescivendola in cerca di notorietà". Ma dopo il duro battibecco andato in onda a Pomeriggio Cinque, di fatto su Twitter un utente ha pubblicato un frame di un video in cui lo stesso Terlizzi si tocca l'orecchio. Un gesto che ha immediatamente scatenato un'altra valanga di accuse sull'ex pugile accusato ancora una volta di essere omofobo.