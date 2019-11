Selena Gomez vs Bella Hadid su Instagram

Anche tra le celebrità può non correre buon sangue e quanto accaduto in queste ore tra Selena Gomez e Bella Hadid ne è la conferma. Le due, infatti, hanno un ex in comune: il cantante The Weeknd. Proprio per questo motivo nutrono un’antipatia reciproca sin dal 2017. La modella, infatti, avrebbe unfollowato la cantante su Instagram quasi tre anni fa, a causa della relazione di Selena con The Weeknd, e così aveva fatto anche la stessa Selena, salvo poi ricominciarla seguire sui social circa un paio di settimane fa. Eppure, stando ai recenti avvenimenti, Bella sarebbe ben lontana da fare pace con Selena.

Come ricordiamo, due settimane fa Selena Gomez aveva ricominciato a seguire Bella su Instagram, ma lei ovviamente non aveva ricambiato. Ieri, però, ha fatto un passo in più, commentando una foto della modella con tanto di occhi a cuoricino: “Stunning” ( “Bellissima!” ). La più piccola delle sorelle Hadid, però, non ha gradito affatto il commento e di tutta risposta, non solo non ha risposto al commento, ma ha addirittura eliminato la foto. Una fanpage di Selena ha notato subito l'accaduto, postando le prove sul proprio profilo Instagram. L'azione di Bella non è passata inosservata anche agli occhi della cantante di Lose You To Love Me, che ha espresso tutto il suo dispiacere. “That sucks” , ossia “Che schifo” , ha commentato lei con una emoticon con le lacrime agli occhi.

A sostegno di Selena intervengono i suoi più fedeli fan che sottolineano come il suo gesto sia volto semplicemente a mostrare la sua approvazione davanti alle conquiste (lavorative) di Bella, evidenziando l’importanza del supporto tra donne. Un utente infatti scrive: “Selena vuole solo esprimere il suo sostegno nei confronti di un’altra donna, niente di più… Non c’è motivo di prenderla male, anche se Bella ha appena rimosso la foto” .

Altri fan, invece, non sono d'accordo con quanto dichiarato dalla fanpage. Ad esempio, tra i commenti si può leggere: “Bella cancella sempre i suoi post. Non importa da quanto tempo li abbia condivisi sui social – se di recente o già da un po' – è semplicemente il suo modo di fare. Non c’è alcuna intenzione da parte sua di essere scortese nei confronti di Selena” . Un altro aggiunge: “Tutto ciò non ha niente a che fare con Selena. Bella ha sempre dichiarato nelle interviste di avere dei ripensamenti sugli scatti a causa dei suoi lineamenti. Ma soprattutto: non vi è mai capito di pubblicare un selfie e poi cancellarlo perché non vi piaceva più come prima?” .

Qualunque sia la motivazione, una cosa è certa: “Tra moglie e marito non mettere il dito!" .

