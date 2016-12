Selfie, la stoccata finale della Macari alla Caruso: "Abbiamo fatto pace?"

Nell'ultima puntata di Selfie - Le cose cambiano, Simona Ventura ha tentato di far riappacificare Paola Caruso e Alessia Macari, ma se la prima è sembrata più convinta, la seconda è stata più sulle cose.

Questa sensazione percepita da tutto il pubblico, ora trova, conferma. Finita la puntata di Selfie, infatti, Paola Caruso aveva condiviso su Instagram la foto del loro abbraccio in studio spiegando che era quello che stava aspettando da tanto tempo, mentre Alessia Macari non aveva né commentato né ripubblicato l'immagine.

Particolare che aveva parecchio insospettito i fan delle due showgirl, ma che, nonostante le critiche, era stato accantonato. Ma passato qualche giorno, arriva la stoccata finale. Come scrive Fanpage, infatti, dopo che la Caruso ha condiviso in rete lo scatto con la Macari, Alessia ha risposto a sua volta con una frase lapidaria: "Abbiamo fatto pace? Strano, non ti sento da anni. Se vuoi essere la mia amica fatti sentire non andare a tutti i giornali".

Quelle parole pronunciate subito dopo la fine della puntata di Selfie - Le cose cambiano le sono valse una valanga di critiche, al punto che la Macari si è vista costretta a eliminare il post, fingendo che nulla fosse accaduto. Ma agli utenti il particolare non è passato inosservato e subito è scattata la polemica.

Sul web, infatti, sono subito volate un mare di critiche e accuse contro la Macari che indispettita da tutto e tutti si è rifiutata di rispondere. Come se nulla fosse successo. Forse, in fondo, aveva ragione Paola Caruso: a metterle i bastoni fra le ruote potrebbe essere stata proprio la sua amica Alessia.