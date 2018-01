Selvaggia Roma spara a zero su Francesco Chiofalo: "Per me può solo morire nel passato"

Sono settimane che Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo se ne dicono di cotte e di crude sui social, dopo giorni pausa sono arrivati altri commenti al veleno della ex fidanzata di Temptation Island.

Tutto è iniziato dopo che Selvaggia Roma ha augurato a tutti i suoi fan un sereno 2018. "2018 - scrive sul suo profilo Instagram - vita nuova! Buon anno nuovo per tutti quanti! Siamo sopravvissuti al 2017... più forte di prima!! Che questo 2018 sia migliore! TANTE EMOZIONI nuove e sincere! Auguri a tutti voi!". Immediatamente, il suo post è stato bombardato di commenti e, tra i tanti, c'è anche chi le ha fatto le solite domande e insinuazioni su Francesco.

Così Selvaggia ha colto la palla al balzo e ha iniziato a sparare a zero su Francesco Chiofalo. "Francesco è stato falso nel mentre era con me - replica la Roma a un commento -. Tranquilli, l'importante è che lo so io e non voi. Per me può solo che morire nel passato quella brutta persona. Perché è veramente brutta...". E ancora: "Infatti per me la ruota è girata benissimo, per lui non credo proprio. Le persone cattive pagano poi. E infatti sta pagando".

Insomma, Selvaggia ha usato parole non troppo carine nei confronti del suo ex fidanzato che ora promette di rispondere alle accuse.