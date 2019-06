"Sembri Avril Lavigne fatta di eroina". Ferragni attacata su Instagram

Chiara Ferragni, tornata a Los Angeles per impegni lavorativi e passare del tempo con la famiglia, è finita di nuovo sotto la lente d’ingrandimento degli haters. Nelle ultime ore la biondissima influencer cremonese ha condiviso una foto durante uno shooting fotografico, in reggiseno nero, minigonna di strass rosso fuoco e un makeup molto “dark”. “Today on set” , scrive la Ferragni nella didascalia della foto, in cui sfoggia lunghi e liscissimi capelli biondi. E al pubblico, sempre attento ad ogni sua mossa, non è sfuggito un particolare: “Avril Lavigne teenager!” , le ha scritto un utente, riferendosi al suo look.

“The Italian Avril Lavigne!” , “Ed è subito Avril Lavigne nel 2003!”, commentano altre due ragazze, a cui seguono tanti altri commenti simili. La somiglianza con la cantante canadese degli esordi in effetti c’è, ma c’è chi ha criticato l’aspetto non troppo “sano” di questa versione "dark-glam" della Ferragni. “Meh Chiara, qui sembra che ti sei fatta di eroina. Cosa sono questi trucchi all’Avril Lavigne? Ma ci riprendiamo???”, e ancora: “Non sei un esempio positivo per le ragazzine”, “Un po’ troppo magra, direi… Mi piacevi di più mesi fa! I’m sorry!” .