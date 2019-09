"Sembri mio nonno", "No, tuo papà": la replica colorita di Gué infiamma

Gué Pequeno non è di certo un soggetto che passa inosservato. Vuoi il suo temperamento, vuoi il suo abbigliamento sa bene come dare nell'occhio. Le sue foto e video sui social fanno spesso discutere, ma il rapper non rimane indietro. Anzi. A chi lo stuzzica risponde per le rime. Così, quando un utete - probabilmente il solito leone da tastiera - lo critica per il suo outfit (tutto bianco, nulla di che), Gué Pequeno dà vita a un vero e propria botta e risposta piuttosto colorito.

"Sembri mio nonno in pijama", scrive l'odiatore seriale. Passa qualche ora e Gué si sbizzarrisce. "Invece sono tuo padre, vai a fare i compiti che ho da fare con mamma", replica il rappere. La frase non è finita. Perché dopo "mamma" c'è una emoticon che lascia ben poco all'immaginazione. Il mimo del gesto è chiaro e poco gentile.

Ma d'altronde Gué Pequeno è anche questo. E i fan lo amano così com'è...