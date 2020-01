L'ultima foto della Ratajkowski fa impazzire i fan

Selfie da urlo per Emily Ratajkowski che, sdraiata sul suo letto, posa per una foto che mette in evidenza il suo giunonico décolleté, strizzato in un reggiseno di pizzo bianco che a stento ne contiene le grazie. Naturalmente si tratta di un wonder bra che solleva e strizza il seno, creando volume e nel caso della top model fa davvero miracoli, facendola passare da una esile coppa A in cui tutti sono abituati a vederla al naturale, sia sui social che in passerella, direttamente a una F super sexy degna di una vera maggiorata. La foto, come prevedibile, ha fatto il boom su Instagram con più di 2 milioni di visualizzazioni in poche ore e centinaia di commenti entusiastici dei fan, che applaudono alla trasformazione, seppur temporanea, della loro amatissima Emily, definita da molti: " Esagerata! ", mentre molti follower italiani, citando Renato Pozzetto commentano ironicamente con: " Eh la Madonna! "

Se un follower scrive: " Quel reggiseno fa proprio miracoli, che marca è? Lo regalo alla mia ragazza ", un altro avanza il dubbio che la modella si sia davvero ritoccata perché " non è possibile che un reggiseno crei così TANTO in mezzo al NULLA assoluto… o forse è super imbottito, perfetto per galleggiare in acqua..In ogni caso, sei sempre uno spettacolo! ". Tra i molti " Ti amo " e " Buonanotte Amore mio ", dichiarati dai fan più accaniti, spicca un ironico " Che bei capelli " con tanto di emoji con l’occhiolino per sottolineare che, alla vista di " cotanto ben di Dio ", è " impossibile guardare altrove ". Qualcuno ci prova, ma " non riesco a guardarle gli occhi...che invidia per quei gioielli atterrati così sul morbido, beati loro ".

Non dello stesso parere gli haters, soprattutto donne che accusano la modella di incitare le sue giovanissime follower a " rifarsi il seno per sembrare più sensuali " o " modificare il proprio corpo secondo il solito stereotipo sessista della donna tet***a " e scrivono: " Siamo tornati alle foto per camionisti in calore...che caduta di stile ". Tra loro c’è anche qualche maschietto che scrive: " Ma se tanto si sa che lei quelle b**e non le ha e che a seno sta a zero… questo è il classico trucchetto con cui molte donne mi hanno fregato ” e un altro gli dà ragione, chiedendo a Emily di essere naturale perché " questi reggiseni rendono ridicole le donne quando poi si scopre che è tutto fumo e niente arrosto ". E in tanti sembrano essere caduti nell’inganno del wonder bra o del reggiseno imbottito, a giudicare dai commenti di chi chiede alle donne: " Gentilmente potete evitarci sorpresine deludenti poi? Siamo un po' stufi e voi fate figuracce terribili al dunque ".

Come sempre Emily Ratakowski riesce a far parlare sempre di sè, spaccando in due il suo colossale seguito di 25 milioni di follower, senza mai lasciare nessuno indifferente davanti a ogni sua nuova foto postata su Instagram.



