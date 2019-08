Serata cinema di lusso dai Ferragnez per Cecilia Rodriguez e Ignazio

I Ferragnez stanno trascorrendo lunghi giorni di vacanza nella splendida cornice di Ibiza insieme ad alcuni amici. La coppia formata da Chiara Ferragni, Fedez e dall'immancabile Leone sta soggiornando in una splendida villa con piscina e vista mare in uno degli angoli più suggestivi dell'Isla Bonita. Da qui la comitiva si sposta spesso per raggiungere le spiagge oppure per effettuare escursioni in barca nell'arcipelago delle Baleari. È una vacanza di lusso quella dei Ferragnez ma anche di estrema normalità, se non fosse per alcuni dettagli che sottolineano il benessere della coppia. Leggendo i post di Chiara Ferragni e controllando con attenzione le menzioni inserite dall'influencer si possono captare alcuni segnali che indicherebbero una possibile collaborazione tra i Ferragnez e un'agenzia specializzata nella fornitura di servizi di lusso in tutto il mondo. Chiara Ferragni li ha menzionati nelle storie girate a bordo del jet privato che li ha portati dalla Sicilia a Ibiza e in tutti i post dedicati alle escursioni in barca e alla villa.

È a loro che Chiara Ferragni ha ringraziato per la sorpresa che ha ricevuto ieri sera nella splendida casa ibizenca, dove al ritorno dopo una giornata di mare ha trovato ad accoglierli un telo cinema. Chi si è dedicato a questo ha organizzato un vero e proprio cinema all'aperto privato sul prato della villa per i Ferragnez e i loro amici, con tanto di poltrone di design per ogni ospite e una macchina per preparare i pop-corn. Il film scelto dall'influencer è stato Get Out, un thriller del 2017 premio Oscar per la miglior sceneggiatura. Tra gli ospiti che si sono accomodati nelle chaise longue del prato dei Ferragnez c'erano anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che in questi giorni sono tornati a Ibiza per trascorrere del tempo in famiglia con il “Clan Rodriguez.” Chechu e il fidanzato hanno però scelto di lasciare per qualche ora Belen e tutti gli altri per concedersi una serata alternativa a casa Ferragnez per un'esperienza cinema irripetibile. Forse.