Serena Autieri si apre sul suo passato su Instagram

Capita sempre più spesso che nell’epoca dei social questi ultimi siano usati dai Vip e dai personaggi famosi per raccontare episodi accaduti nel loro passato e svelare ai loro followers qualche dettaglio in più della loro vita privata. Questo è il caso anche di Serena Autieri, show girl, attrice televisiva, di cinema e di teatro napoletana. La bella e bionda 43 enne che ha compiuto gli anni poco più di due mesi fa, ha voluto fare una confessione ai suoi oltre 330 mila followers su Instagram, svelando un curioso particolare legato alla sua infanzia e ad un preciso luogo che ha segnato la sua vita da bambina. Tramite un post su Instagram infatti, Serena Autieri ha pubblicato un’immagine che la vede seduta su di una panchina di pietra molto antica, appoggiata ad un muro probabilmente all’interno di un edificio o di un palazzo storico di Napoli.

Serena Autieri svela un ricordo del suo passato

La bella e brava show girl napoletana ha commentato l’immagine postata su Instagram con una didascalia che racconta qualche dettaglio in più del suo passato di cui non si conosce moltissimo in effetti. Serena Autieri nell’immagine indossa un coloratissimo vestito a fiori e un paio di scarpe col tacco color pesca, e svela come su quella panchina di pietra da bambina era solita sedersi ed aspettare per lungo tempo sua madre che andava all’Ospedale delle bambole. Non manca poi la battuta sul suo outfit, visto che Serena Autieri commenta dicendo che certamente quando era piccola era solita usare scarpe più comode per andare in giro e sedersi su quella panchina che ad oggi rievoca tantissimi ricordi nella mente della 43 enne napoletana reduce dall’ennesima stagione televisiva e teatrale di successo. Sono stati tanti i commenti dei suoi fan sotto l’immagine, con qualcuno che ha voluto sottolineare come la semplicità della bella Serena sia una delle sue armi in più.