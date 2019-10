Serena Grandi: "Da bambina sono stata molestata da un prete"

In un intervento a Mattino Cinque, Serena Grandi ha rilasciato una testimonianza sconvolgente sulle molestie subite da un prete quando era bambina: "Eravamo io e una mia amica e il parroco ci costringeva a baciarci e poi ci accarezzava".

L'attrice racconta con precisione le circostanze in cui fu oggetto di attenzioni non proprio ortodosse da parte del parroco: "All'età di circa sette, otto anni, stavamo facendo il catechismo per la preparazione alla cresima e alla comunione". "Eravamo io e questa amichetta - continua Serena Grandi - e questo prete insisteva sempre perché andassimo in parrocchia anche se avevamo già fatto la lezione di catechismo".

Poi dalla bocca dell'attrice arrivano le parole più forti sul prete: "Ci prendeva la testa e ci avvicinava la faccia e poi ci prendeva per mano, ci accarezzava". "Eravamo molto piccole, però è una cosa che mi è rimasta molto impressa", ammette la Grandi. L'attrice non ha dubbi sulla natura di tali attenzioni particolari: "Non era normale che lui ci facesse avvicinare le teste con la bocca vicina alla bocca, in realtà ci voleva far baciare, col senno di poi l'ho capito ma allora era un gioco".

Solo dopo parecchi anni, Serena rivelò a sua madre quanto accaduto in parrocchia e la donna non si mostrò particolarmente sorpresa: "Ma lo sai che quel prete lo hanno mandato via perché col passare degli anni era diventato sempre più pesante".

"Da quel momento, da quello strascico di porcheria, non voglio vedere preti, non vado a messa, non credo alle loro prediche", afferma sferzante la musa di Tinto Brass. Di fronte al venire alla luce dei molteplici scandali sessuali che riguardano i preti, Serena Grandi conclude l'intervento con la sua personale soluzione: "Io li farei sposare tutti".

