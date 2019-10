Serena Grandi festeggia: "Da oggi, sono 2 anni di castità"

Il 28 ottobre scorso Serena Grandi ha festeggiato una ricorrenza importante e ha deciso di condividerla con il suo pubblico social: due anni di assenza di rapporti con l’altro sesso.

Per la prima volta, l’attrice ha voluto rendere noto un aspetto mai svelato riguardante la sua vita privata e che, almeno fino ad adesso, aveva preferito non condividere con il grande pubblico. La Grandi, quindi, ha scelto Instagram per rivelare ai fan un segreto e dirsi orgogliosa di questo grande traguardo raggiunto. “ Oggi vi voglio raccontare un segreto, qualcosa di mio, qualcosa che può sembrare strano – ha esordito lei sui social - . Per me da oggi, sono 2 anni di castità ”.

Una notizia che ha scatenato la curiosità dei tanti fan di Serena Grandi, che si sono riversati sul suo profilo Instagram inondandola di domande sui motivi di questa decisione. “ Aria pulita ”, ha risposto l’attrice, spiegando così l’allontanamento fortemente voluto dagli uomini. Non sono mancati, poi, i tanti complimenti dei follower per la sua decisione. “Fai bene, sei preziosa e ti devi concedere solo a chi lo è altrettanto”, le ha scritto un utente della rete. “Sei sempre una bella donna. Spero tu possa trovare la giusta persona che ti sappia amare ogni giorno per quello che sei”, ha aggiunto un altro fan.

Serena Grandi, al momento, risulta essere single: dopo la lunga storia con Beppe Ercole, padre di suo figlio Edoardo, l’attrice aveva denunciato l’ex compagno che, dopo la fine del Grande Fratello Vip, aveva iniziato a perseguitarla. Da allora, dunque, sembra che la Grandi abbia deciso di stare lontana dall’altro sesso preferendo la castità.