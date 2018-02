Sex and the city, Kim Cattrall contro Sarah Jessica Parker: "Sei un'ipocrita"

Continuano gl scontri tra le due star della tanto amata serie tv Sex and the city. Così, anche in occasione di una targica circostanza, Kim Cattrall (l'interprete di Samantha) e Sarah Jessica Parker, hanno discusso su Instagram.

Già qualche mese fa Kim Cattrall aveva rifiutato di girare il terzo film del film ispirato alla serie a causa dei rapporti tesi con l'altra attrice. Ora, invece, dopo aver annunciato la morte del fratello Chris le polemiche non sono finite. Qualche giorno fa l'attrice aveva infatti ringraziato attraverso un post tutti i fan, gli amici e i colleghi di Sex and the city per il supporto in questo brutto momento.

Sotto quel post aveva commentato Sarah Jessica Parker che aveva fatto le condoglianze alla collega e alla famiglia. Ma ieri sera Kim Cattrall ha pubblicato un'immagine indirizzata all'interprete di Carrie: "Non ho bisogno del tuo affetto e del tuo supporto in questo momento tragico - ha scritto - Mia mamma oggi mi ha chiesto: quando ti lascerà stare quell’ipocrita di Sarah Jessica Parker?” La tua continua ricerca di contatto è un doloroso promemoria di quanto eri crudele e di quanto lo sei ancora. Lo dico in modo molto chiaro, (se non l’ho già fatto abbastanza) : tu non sei la mia famiglia. Non sei una mia amica. Per l’ultima volta ti dico di smettere di sfruttare la nostra tragedia per ripristinare la tua immagine di bella persona".