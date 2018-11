Sfogo amaro di "Rudi Cesaroni": "Ora faccio il lavapiatti a Londra"

Niccolo Centioni si confessa. Ospite a Domenica Live di Barbara D'Urso, parla della sua vita dopo il successo dei primi anni 2000 con la serie tv "I Cesaroni". Centioni era infatti il figlio ribelle di Claudio Amendola, "Rudi Cesaroni". Dopo quell'esperienza che gli ha regalato una certa notorietà, Centioni è caduto nel dimenticatoio.

Pochissime apparizioni in tv e una nuova vita da scrivere. E così dopo come tanti ragazzi della sua età ha deciso di migrare e di andare nel Regno Unito, a Londra, dove oggi fa il lavapiatti in un ristorante di Londra. E a Barbara d'Urso racconta: "Ho partecipato a tutte le riprese della serie, ero diventato uno dei protagonisti, ma dopo quell’esperienza la tv mi ha dimenticato. Ho fatto ancora Pechino Express, poi il deserto". Il desiderio di tornare in Italia però non è stato accantonato e l'attore sogna di poter riprendere la strada nel mondo dello spettacolo.