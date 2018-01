Quello sfogo di Monte sull'Isola: "Ho un brutto presentimento..."

Non è un momento facile per Francesco Monte. L'ex tronista ha dovuto subire l'addio di Cecilia Rodriguez che lo ha lasciato davanti a milioni di telespettatori durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Subito dopo ha cercato a più riprese di far ricredere la sua ex senza successo. E così ha scelto di accettare la partecipazione all'Isola dei Famosi come naufrago.



Ma a quanto pare, secondo alcune indiscrezioni, anche questa avventura non avrebbe tirato su il morale del ragazzo. Alcune voci provenineti dall'Honduras parlano di un Monte triste e che ripete come un mantra la stessa frase: "Ho uno strano presentimento...". A cosa si riferisce il tronista? Qualcuno già scommette sul suo ritira e pensa ad un ritorno in Italia in tempi brevi. Ma per Monte sarebbe un errore: è tra i favoriti per la vittoria finale. Come riporta Bollicine vip, in aeroporto lo stesso Monet avrebbe mostrato segni di insofferenza: "Continuava a ripetere di sentirsi una strana sensazione...". Insomma a quanto pare l'ex tronista non ha superato ancora il momento difficile dopo la rottura con la sorella di Belen. Forse solo un nuovo incontro sull'isola potrà alleviare il suo dolore...