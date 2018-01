Quello sfogo di Paolo Fox in tv: "Nessuno mi ha ringraziato..."

Paolo Fox torna a sfogarsi davanti alle telecamere di Uno Mattina. L'astrologo ha infatti stupito i telespettatori, il conduttore Magalli e gli ospiti in studio per le sue parole quando ha aperto la sua consueta finestra nella puntata di oggi per l'oroscopo. Fox di fatto ha lamentato l'assenza di ringraziamenti nei suoi confronti per gli ascolti del primo gennaio con le sue previsioni per il 2018. Poche parole ma chiare: "Vi posso dire grazie? A me non l'hanno detto, ma io lo dico a voi - ha esordito l'amato volto tv rivolto ai telespettatori - Grazie, grazie per gli ascolti del primo, perché eravate veramente tanti, è stato un record per la rete. Ho ricevuto da parte vostra tanto affetto". Una vera e propria bordata verso la Rai. Almeno questa è stata la lettura che hanno dato dell'episodio i telespettatori sui social. E subito dopo le parole di Paolo Fox è intervenuto Umberto Broccoli che ha affermato: "Il ringraziamento c'è anche da parte nostra". L'astrologo ha tagliato corto con un "immaginavo...". Non è la prima volta che Fox si lascia andare a qualche polemica. Qualche tempo fa infatti era stato protagonista di uno scontro acceso proprio con Magalli. A quanto pare la serenità è merce rara nel salotto della mattina di Rai Due.