Shannen Doherty: "Devo operarmi ancora”

Shannen Doherty è diventata ormai un'icona della lotta contro il cancro al seno. Talvolta, in questi ultimi due anni, le cronache tornano a occuparsi della questione, tanto più che non sempre ci sono buone notizie. Ma l'attrice non demorde e affronta tutto con il sorriso. Da qui nacque infatti l'hashtag #fightlikeabrenda, dal nome di uno dei suoi personaggi più celebri.

Doherty è infatti sorridente nell'ultimo scatto su Instagram che la ritrae con il suo medico, mentre le sta prelevando del sangue in vista di un prossimo intervento chirurgico. " È stato paziente con me e non ha alzato gli occhi al cielo per la mia ansia dovuta alla misura dell'ago, " scherza l'attrice. Quest'ultima ha voluto porre l'accento sui donatori di sangue e piastrine e sulla loro generosità: Doherty promette che in futuro, quando starà bene, anche lei diverrà una donatrice.

Gli aggiornamenti social della protagonista di "Beverly Hills 90210" allietano o gettano i fan nella disperazione di quando in quando. Il mese scorso, per esempio, aveva parlato di un marcatore tumorale alto, ma poi aveva rassicurato tutti spiegando che questo equivaleva solo a maggiori controlli. Shannen Doherty non ha mai nascosto nulla dei suoi problemi di salute, spronando più o meno consapevolmente le altre donne verso la prevenzione e a non darsi per vinte.

Accanto a lei tantissime persone - i fan che virtualmente la sostengono sui social - ma anche la sua mamma, il marito Kurt Iswarienko e alcuni immancabili amici. Tra loro la collega Sarah Michelle Gellar, che compare spesso negli scatti dell'attrice a testimoniare il sostegno e l'affetto.