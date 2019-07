Shannen Doherty e l’addio a Luke Perry. Oltre a "Beverly Hills", protagonista di un’altra serie tv

Il dolore per la scomparsa di Luke Perry è impossibile da dimenticare. L’attore che è stato reso celebre grazie al mito di "Beverly Hills, 90120", si è spento dopo le conseguenze di un ictus. Nessuno però ha intenzione di dimenticare Luke Perry, come Shannen Doherty.

L’attrice il prossimo sette agosto tornerà in tv per il revival di Beverly Hills, che ricorderà il collega scomparso, ma non è finita qui. Come ha riportato Movieplayer, Shannen Doherty farà un’apparizione in un’altra serie tv di grande successo anche qui in Italia, che sta per omaggiare Luke. Le prime indiscrezioni arrivano direttamente dal Comic-Con di San Diego. La Doherty avrebbe da poco firmato il contratto per apparire nel primo episodio della stagione quattro di Riverdale. In questa serie tv, Luke Perry ha interpretato il padre del protagonista e ora, i nuovi episodi che arriveranno in America dal mese di settembre, si apriranno con un tributo a Luke Perry.

Shannen Doherty, quando è stata contattata dal produttore dello show, ha subito accettato di buon grado il ruolo che è stato proposto. "Sono stati due grandi amici. Volevo che Shannen fosse presente per l’episodio a cui stiamo lavorando – rivela il produttore di Riverdale -. Il suo sarà un ruolo chiave e molto emotivo. Appena ha letto il copione ha detto sì".

Per Shannen Doherty è un periodo di rinascita, almeno dal punto di vista lavorativo. Dopo i problemi di salute, l’attrice è tornata subito sul set. Il ritorno in Beverly Hills è arrivato proprio nel momento giusto.