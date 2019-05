Sharon Stone: la sua foto da urlo fa impazzire Instagram

La bellezza e la sensualità non hanno età: la famosa attrice e modella Sharon Stone ne è la prova vivente. A 61 anni è comparsa in un servizio fotografico per Vogue. Con i suoi scatti ha mandato critici e fan sono in delirio per la posa super sexy e la scollatura. La stessa attrice ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram durante lo shooting: commenti a non finire per la donna che porta con grande sensualità e bellezza la sua età. Conta ben 1,4 milioni di followers e più di 1000 scatti. Scatti che riempiono il suo profilo con immagini di sé, con la sua famiglia e dei suoi più grandi interessi.

Sharon Stone posa in topless in un servizio fotografico per Vogue: Instagram in delirio

L’attrice è apparsa sul numero di maggio di Vogue Portugal con alcuni scatti ad opera di Branislav Simonick: la statunitense ha regalato ai lettori e non solo alcune pose super sexy. Non solo il suo modo di stare seduta, anche il suo abbigliamento ha attirato particolarmente l’attenzione: un body che mette in risalto la scollatura, calze a rete ed un super tacco a spillo regalano alla fotografia la giusta sensualità. La bellissima donna è ammirata molto anche per come ha affrontato le sue esperienze passate. All’inizio dei 2000 Sharon Stone ebbe gravi problemi di salute. Nel 2001 fu colpita da un aneurisma: era in fin di vita ma dopo un lungo ricovero riuscì a riprendersi. Anche nel 2004 è stata male: ebbe un infarto dopo il divorzio dal secondo marito. Oggi vive a Beverly Hills e durante un’intervista dichiarò di aver imparato molto da quello che le è accaduto.